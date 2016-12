Calciomercato Lazio, due alternative a Paloschi

30/12/2016 10:29

CALCIOMERCATO LAZIO / Non solo Paloschi. I nomi caldi per l'attacco della Lazio, che cerca un rinforzo in caso di partenza di Djordjevic, vengono anche dai campionati esteri. Come riporta il 'Corriere dello Sport', i biancocelesti starebbero valutando la possibilità di acquistare uno tra Martin Braithwaite del Tolosa e Jürgen Locadia del PSV Eindhoven.

Reduce da un infortunio e da poche apparizioni in campionato, il classe '93 del club olandese avrebbe chiesto la cessione a gennaio. La sua valutazione sarebbe di circa 5 milioni di euro. La punta del Tolosa, invece, è uno dei pezzi pregiati del club francese e costa circa 6 milioni.

M.D.A.