Cagliari-Sassuolo, Di Francesco: "Abbiamo perso la testa"

22/12/2016 23:48

CAGLIARI-SASSUOLO DI FRANCESCO / Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' dopo la sconfitta del Sassuolo in casa del Cagliari. Queste le sue parole : "Non è certo la prima volta che ci capita quest'anno e abbiamo pagato anche un po' di inesperienza specialmente nel contropiede del secondo gol. Abbiamo perso la testa e in dieci minuti abbiamo preso un gol dietro l'altro. Finché siamo stati in undici abbiamo fatto benissimo ma quando hai 8 infortunati in campo la puoi pagare ma non deve essere un alibi".

M.Fu.