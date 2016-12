Boca Juniors, Gago come Tevez: la Cina chiama

22/12/2016 17:35

BOCA JUNIORS GAGO / Fernando Gago potrebbe seguire l'esempio di Carlos Tevez, dicendo addio al Boca Juniors per trasferirsi in Cina. Un cambio di vita radicale, a fronte di un prevedibile contratto ricchissimo.

La potenza economica asiatica ha ormai da anni iniziato a far tremare il calcio europeo e non solo, riuscendo a strappare giocatori di talento sempre più giovani, come nel caso di Oscar, che sembra destinato alla Super League.

L'ex centrocampista della Roma, oggi trentenne, è in trattativa per il rinnovo di contratto con il Boca ma, come riportato da 'Olé', ben due club asiatici sarebbero interessati a lui, pronti a far partire le trattative col club argentino.

L.I.