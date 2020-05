CALCIOMERCATO INTER ICARDI RISCATTO PSG JUVENTUS - Per Mauro Icardi è il momento della riflessione. L'attaccante argentino, fresco vincitore della Ligue 1 col Paris Saint-Germain, dopo la decisione del governo francese di chiudere anticipatamente la stagione a causa dell'emergenza coronavirus, deve decidere quale sarà il suo futuro. Arrivato a Parigi nell'estate scorsa dall'Inter in prestito con diritto di riscatto, fissato a quota 70 milioni di euro, il 27enne bomber è andato in gol 20 volte in 31 presenze totali, conquistando la fiducia dell'allenatore Thomas Tuchel. La società francese è soddisfatta del suo rendimento e, visto l'addio di Edinson Cavani(in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo), può decidere, entro il 31 maggio prossimo, di esercitare il riscatto dell'ex Sampdoria. Vista la situazione economica attuale, però, probabilmente l'uomo mercato dei campioni di Francia, Leonardo, potrebbe bussare alla porta di Beppe Marotta, amministratore delegato del club di Suning, per chiedere uno 'sconto'.

Intanto, restano sempre vive le voci che vogliono lasulle sue tracce.

Calciomercato Inter, Icardi tra riscatto Psg e Juventus: la situazione

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione Icardi, complice anche il possibile addio di Gonzalo Higuain, in scadenza di contratto tra dodici mesi. Contatti anche recenti tra le parti, mentre spuntano altre ipotesi. Del Napoli ha parlato il suo entourage nei giorni scorsi, mentre è di oggi la notizia che vorrebbe 'Maurito' all'Arsenal in cambio di Aubameyang. Ma, al momento, Icardi e la moglie-agente Wanda Nara, riflettono su due possibilità: restare al Paris Saint-Germain, dove si è ambientato bene, o aspettare le mosse della Juventus. In ogni caso, per il calciatore, in scadenza di contratto con l'Inter nel 2022, difficilmente i club interessati si spingeranno oltre la cifra di 50/55 milioni di euro per il cartellino, con la delicata situazione economica che tutti stiamo vivendo a causa della pandemia in atto. Sono settimane decisive per il futuro di Icardi che, insieme alla famiglia, dovrà decidere la sua prossima destinazione.

