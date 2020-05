CALCIOMERCATO LAZIO LIVERPOOL CORREA / Ha appena firmato il rinnovo ma questo non basta per mettere a tacere le voci: Joaquin Correa è appetito dal Liverpool con Jurgen Klopp che ha messo il suo nome nella lista dei potenziali obiettivi dei 'Reds'. Un interesse che si sposa con le recenti dichiarazioni dell'argentino: "Mi piacerebbe giocare in Inghilterra, migliorerò il mio inglese".

I campioni d'Europa però dovranno fare i conti con le riprese non certo al ribasso del presidente, forte anche del contratto appena firmato dal 25enne: il Tucu ha, infatti, innovato l'accordo con la Lazio fino al 2024.

Arrivano nel 2018 dal Siviglia per una cifra di 16 milioni di euro più bonus, Correa si è imposto nei due anni in biancoceleste collezionando 71 presenze e mettendo a segno 17 reti. Ottimo il rendimento anche in questa stagione con 27 presenze complessive arricchite da 8 reti e 4 assist.