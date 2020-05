Calciomercato Juventus e Inter, annuncio improvviso di Werner

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER WERNER / BayernMonaco? No, grazie. Timo Werner, almeno per ora, non sarà l'ennesimo gioiello 'scippato' dai cannibali bavaresi al calcio tedesco. Esploso nel laboratorio Red Bull del Lipsia, l'attaccante tedesco classe '96 è pronto al grande salto in un top club, ma salvo colpi di scena non sarà il Bayern la sua prossima destinazione.

Lo ha spiegato lui stesso, in una breve dichiarazione concessa al quotidiano 'Bild', in cui si sbilancia sul futuro: "Una nuova sfida in un campionato straniero mi attirerebbe di più di un trasferimento al Bayern" la sentenza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Parole che si aggiungono a quelle del Ds del club, Oliver Mintzlaff, che a 'Sport1' aveva dichiarato: "Prima di acquistare dovremo fare delle cessioni in questa sessione di mercato. Ma non vogliamo vendere i nostri giocatori al di sotto del valore di mercato" l'avvertimento parlando proprio di Werner oltre che di Upamecano, l'altro gioiello nel mirino delle big. Ma se non sarà Bayern, quale può essere il futuro dell'attaccante autore di 27 gol e 12 assist in questa stagione? La Juventus si è mossa da tempo, così come l'Inter che lo reputa il profilo perfetto qualora il Barcellona dovesse rompere gli indugi strappando Lautaro Martinez ai nerazzurri. Dalla Germania, però, rilanciano sempre più con forza i contatti e la candidatura del Liverpool, pronta al grande colpo in avanti con Jurgen Klopp che ha dato il via libera all'affare.

