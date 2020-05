CALCIOMERCATO INTER ARANGUIZ BAYER LEVERKUSEN/ Con un comunicato apparso sui canali ufficiali del club tedesco, il Bayer Leverkusen ha reso noto il rinnovo del contratto di Charles Aranguiz, centrocampista cileno classe 1989 nel mirino soprattutto dell'Inter di Antonio Conte.

L'originario di Puente Alto, per le sue caratteristiche, sarebbe stato un giocatore perfetto per le caratteristiche del tecnico pugliese, a caccia di rinforzi in mediana nella prossima finestra di calciomercato