CALCIOMERCATO JUVENTUS KOULIBALY / In attesa che venga presa una decisione sulla ripartenza del campionato, la Juventus confermerà Maurizio Sarri sulla panchina dei campioni d'Italia con il tecnico che avrà anche maggiore potere decisionale sulle scelte di mercato. E l'ex allenatore del Napoli guarderebbe con attenzione proprio al club partenopeo per rinforzare lo scacchiere bianconero per la prossima stagione.

Milik resta un nome caldo per l'attacco della 'Vecchia Signora' per rimpiazzare Higuain, destinato a lasciare definitivamente Torino. Il CFO Paratici per l'opera di rinnovamento ha deciso di partire proprio dall'attacco, con le trattative per il rinnovo del contratto con il Napoli del centravanti polacco che sono al momento in standby.

Calciomercato Juventus, Sarri prepara l'assalto a Koulibaly

De Laurentiis non sarebbero però disposto a fare sconti per l'ex Ajax, valutando il suo cartellio sui 40-50 milioni di euro nonostante l'accordo in scadenza nel 2021.

Nella lista di Sarri figura anche il pupillo Jorginho, sul quale però la Juventus non ha avuto contatti per il momento con il Chelsea e l'entourage del regista della Nazionale. Il centrocampista dei 'Blues' sarebbe una delle principali opzioni in caso d'addio in cabina di regia di Pjanic, che potrebbe essere utilizzato proprio in uno scambio con i londinesi per l'italo-brasiliano. Il Chelsea valuterebbe Jorginho sui 50-55 milioni di euro e in un'eventuale trattativa potrebbe rientrare anche Alex Sandro.

Ma non finisce qui. Il sogno di Sarri, nonostante l'abbondanza in difesa, si chiamarebbe Kalidou Koulibaly come riporta '7 Gold'. L'allenatore di Figline stravede per il centrale senegalese e lo rivorrebbe alle proprie dipendenze anche a Torino. De Laurentiis si priverebbe però del suo gioiello solo per un'offerta folle e fuori mercato. Per convincere il presidente partenopeo potrebbero volerci così 120-130 milioni di euro, con la Juve che per abbassare la somma in conguaglio di Koulibaly (e anche per l'affare Milik) penserebbe di mettere sul piatto dei profili graditi al Napoli come Bernardeschi, Rugani e Romero.

