CONTE SPORT CALCIO FASE 2 ALLENAMENTI / Tanta attesa per la conferenza del premier Giuseppe Conte, che ha annunciato l'inizio della fase 2 di convivenza con il coronavirus a partire dal 4 maggio. Il presidente del Consiglio ha parlato anche dello sport e della ripresa degli allenamenti: "Dal 4 maggio fino al 18 maggio ci sarà conferma di diverse misure. Sin qui era possibile svolgere attività motoria nelle immediate vicinanze, ora ci si potrà allontanare ma rispettando la distanza di almeno di due metri l'uno dall'altro. Se semplice attività motoria solo un metro. Per consentire la graduale ripresa delle attività sportive, dal 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti degli atleti professionisti e non, ma riconosciuti di interesse nazionale dal Coni.

Saranno sempre consentiti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza assembramento, a porte chiuse, per".

IL CALCIO - Per quanto riguarda le discipline collettive, come il calcio, invece: "Dal 18 maggio via libera anche agli allenamenti a squadra in campo sportivo". Sulla ripresa del campionato di Serie A: "Se può dare messaggio di svago e normalità o non siamo in grado di apprezzare la ripresa del calcio? Io sono appassionato di calcio, all'inizio mi sembrava strano che il campionato potesse essere sospeso. Siamo stati coinvolti in questa situazione, tutti abbiamo compreso che non ci sono alternative. Spadafora lavorerà intensamente con gli esperti e le componenti del sistema calcio e sport per trovare un percorso, già in parte definito per agli allenamenti, poi si valuterà se ci saranno le condizioni per terminare i campionati. Ora dobbiamo completare le interlocuzioni per un quadro di insieme, se arriveremo a quella conclusione sarà con tutte le condizioni di massima sicurezza. Noi vogliamo bene ai nostri beniamini e non vogliamo che si ammalino loro per primi".