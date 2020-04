Calciomercato Juventus, svolta Douglas Costa: sarà addio

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Giorni di riflessioni in casa Juventus, con i bianconeri che si portano avanti sulle strategie da praticare nella prossima sessione di calciomercato. I campioni d'Italia vogliono farsi trovare pronti e ragionano attentamente sulle mosse da portare a termine, sia in entrata che in uscita.

Non sono da escludere cessioni anche importanti, per finanziare le operazioni di acquisto o per giocare le proprie carte sulla base di scambi interessanti, il che potrebbe rappresentare una delle componenti principali delle trattative vista la situazione economica tutta da decifrare post emergenza

Calciomercato Juventus, Douglas Costa verso la cessione

La Juventus in particolare, come riportato dal giornalista Luca Momblano, pensa all'addio di Douglas Costa. Il brasiliano è un giocatore importante, ma non è riuscito a dare appieno il suo contributo. Ecco perché sarebbe stato dato mandato all'agente Fifa Giovanni Branchini di trovargli una sistemazione. In particolare, il Psg diventa una pista plausibile, con Leonardo che da sempre è un suo estimatore e che è alla ricerca di un esterno per rinnovare la fase offensiva dei campioni di Francia.

