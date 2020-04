Calciomercato Milan, offerta per Theo Hernandez: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN THEO PSG / Leonardo e il Paris Saint-Germain fanno sul serio per Theo Hernandez. Stando alle ultime indiscrezioni di 'Tuttoport', il club parigino ha presentato una proposta da ben 50 milioni di euro per il cartellino del laterale francese che i rossoneri hanno strappato al Real l'estate scorsa per circa 20 milioni.

L'offerta del PSG fa 'traballare', intenzionato però ad aspettare una decisione del calciatore, il quale ha sempre detto di voler proseguire l'avventura in rossonero. Su Hernandez ci sono puree lo stesso

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato, Mbappe detta le condizioni: resta al Psg solo in un caso