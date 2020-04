CALCIOMERCATO MILAN FOFANA SAINT ETIENNE / Nei mesi scorsi il profilo del giovane difensore centrale, Wesley Fofana, era stato accostato anche al Milan in vista di una rivoluzione difensiva utile allo svecchiamento del reparto arretrato. Il 19enne francese di origini maliane vantava già molti estimatori anche in giro per l'Europa con società come Everton, Lipsia e Monaco estremamente interessate alle sue prestazioni. Nulla da fare però per tutti questi club, rossoneri, compresi.

Ilha infatti ufficializzato il rinnovo contrattuale di Fofana fino al giugno 2024. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nella nota apparsa sul sito del club transalpino si legge: "Wesley Fofana ha prorogato ufficialmente il contratto con AS Saint-Etienne fino al 2024. Dato il contesto economico teso e la cessazione delle attività legate alla crisi sanitaria senza precedenti in Francia, le due parti hanno concordato di differire gli effetti finanziari del contratto. Professionista dal 2018, Wesley Fofana era già legato al club fino al 2022".

