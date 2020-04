CALCIOMERCATO INTER ZANETTI LAUTARO MARTINEZ / Barcellona chiama, l'Inter risponde. Mentre dalla Spagna continuano a rimbalzare voci sempre più insistenti sul pressing del club blaugrana su Lautaro Martinez, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti scende virtualmente in campo e respinge ancora una volta le notizie sull'attaccante argentino. In diretta su Instagram con 'ESPN', Zanetti torna a parlare infatti di Lautaro e spiega: "Per prima cosa devo dire che sono felice per lui e per quello che sta facendo - esordisce 'Pupi' -. Quando lo abbiamo comprato lo sapevamo che poteva essere importante, avevamo in mente cosa poteva diventare. Quello che sta facendo in questa stagione dimostra che avevamo ragione e che avevamo visto bene. Ha solo 22 anni ed un grande futuro davanti. Sono contento anche come argentino, perché abbiamo un grande attaccante per i prossimi anni. Normale che grandi club siano interessati a lui.

Per come lo vedo identificato nell'Inter, oggi penso che abbia futuro nel calcio italiano". Tutte le news di calciomercato e non solo:

Nelle scorse anche l'agente del calciatore, Beto Yaque, aveva dribblato le voci di mercato cercando di gettare acqua sul fuoco: "Come vive con le voci di mercato? Come se nulla fosse, è concentrato solo sulla sua squadra, però sicuramente con grande soddisfazione sapendo che sta facendo molto bene. Sicuramente per Lautaro le parole del miglior giocatore al mondo (Messi, ndr) sono state un grande elogio. Credo che sia molto bello e confortante per lui. Rinnovo con l'Inter? Ha cinque anni di contratto e le notizie che escono sono solamente chiacchiere della stampa".

