CALCIOMERCATO LAZIO LUIZ FELIPE / Giunto alla Lazio in sordina dalla Salernitana, Luiz Felipe di stagione in stagione ha messo in mostra progressi notevoli, al punto di finire sul taccuino di grandi club come Barcellona e Manchester City. Nel corso di un'intervista a 'Globoesporte.com', il difensore brasiliano ha commentato queste voci di mercato.

"In questo periodo senza partite, si leggono di più le notizie e ho visto che sono usciti alcuni articoli su questi presunti interessamenti. E' ovvio che questo ti rende orgoglioso e felice, perché è il segno che sto lavorando bene e che la gente lo nota. Chi mi conosce sa che sono un ragazzo tranquillo e molto concentrato. Cerco di non pensare molto a queste cose per non perdere il focus sul presente. Il mio obiettivo ora è allenarmi forte per essere preparato bene quando si tornerà a giocare. Possiamo fare la storia e voglio inserire il mio nome nella storia della Lazio".