CALCIOMERCATO INTER MORATTI MESSI LAUTARO MARTINEZ / Lionel Messi all'Inter si può fare. Parola di Massimo Moratti che, analizzando il difficile momento che sta vivendo il calcio mondiale a causa della pandemia in atto, ha rilasciato anche importanti dichiarazioni in chiave calciomercato: "Messi? Credo non sia per nulla un sogno proibito e forse non lo era nemmeno prima di questa disgrazia - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Messi è a fine contratto e certamente sarebbe uno sforzo da parte della società per portarlo: questa situazione non so se cambi in positivo o negativo questo obiettivo.

Credo che a fine anno vedremo cose abbastanza strane.? E' un bravissimo ragazzo mi sembra di capire, ci tiene molto alla sua carriera e sviluppare le sue qualità. E' giusto che i tifosi gli vogliano bene. Bisogna vedere se non rientri in quei calciatori che possono essere scambiati per un'operazione più importante che riguarda Messi".

