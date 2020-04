CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Mentre la Juventus guarda al mercato internazionale alla ricerca di un nuovo possibile partner d'attacco per Cristiano Ronaldo, soprattutto dalla Spagna continuano a rimbalzare con insistenza voci che mettono in dubbio la permanenza del fuoriclasse portoghese legato al club juventino da un contratto fino al 2022. Non è bastata la dichiarazione pubblica del CFO Fabio Paratici, che a metà febbraio aveva rassicurato i tifosi parlando del futuro bianconero di CR7.

E alle voci degli ultimi giorni si aggiunge oggi un altro tassello che mette in allarme il mondo Juve. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Esattamente due fa, infatti, CR7 segnava proprio alla Juventus uno dei gol destinati a rimanere impressi nella storia del Real Madrid e del calcio. Stiamo parlando chiaramente della splendida rovesciata all'Allianz Stadium che mise la ciliegina sulla torta di una cavalcata straordinaria conclusa con la terza Champions League consecutiva degli uomini di Zidane. A due anni di distanza, dunque, il giornalista spagnolo Edu Aguirre, amico di Cristiano Ronaldo, celebrando la rete con una serie di tweet che sembrano seminare anche possibili indizi sul futuro: "Oggi compie due anni. Cristiano toccò il cielo e fece la storia meravigliando il mondo prima di andarsene via da Madrid per sempre (?). Chiaro che sì. Gli manca molto" scrive Aguirre che poi aggiunge: "Un gol che ancora oggi emoziona. Però ti rompe dentro perché sai che niente di questo tornerà (?)". Quei punti interrogativi, inevitabilmente, animano anche i sospetti dei tifosi bianconeri.

