CALCIOMERCATO BAYERN MONACO MULLER RINNOVO / Accordo raggiunto: Thomas Muller e il Bayern Monaco continueranno insieme. Lo riferisce 'bild.de', secondo cui le parti hanno concordato il rinnovo di contratto fino al 2023.

Un'intesa che conferma quanto anticipato da Calciomercato.it a gennaio circa la volontà del Bayern Monaco di non privarsi di Muller : il 30enne è considerato, infatti, centrale nel progetto del club bavarese, soprattutto un simbolo della società.

Da qui la scelta di proseguire insieme dopo le molte voci su un possibile addio: per Muller si era parlato in passato anche di un possibile approdo in Italia con Inter e Milan tra le possibili destinazioni del tedesco, campione del mondo nel 2014, insieme al Manchester United, altra società accostata al giocatore. Per il classe 1989, quindi, si profila altre tre stagioni con la maglia del Bayern Monaco: in Baviera Muller ha disputato oltre cinquecento partite, realizzando quasi duecento reti. In quest'annata, l'attaccante è arrivato a dieci gol in trentasei partite.