CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MILIK / Sono giorni di riflessione per Zlatan Ibrahimovic che dalla Svezia si tiene informato sulla situazione italiana e parla con mister Stefano Pioli di allenamenti in vista di una possibile ripresa ancora da delineare. Ma non si parla di futuro, che appare ormai sempre più distante dal Milan. In attesa di un faccia a faccia con l'Ad Ivan Gazidis rimandato a causa dell'emergenza, con l'addio di Boban e Maldini in uscita lo svedese avrebbe ormai maturato la decisione di cambiare aria a fine stagione, rimettendo nel cassetto il sogno di continuare almeno un altro anno in previsione poi di un futuro da dirigente.

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui anzi starebbe prendendo quota l'ipotesi del ritiro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In attesa dei prossimi sviluppi la dirigenza rossonera si cautela e studia il dopo-Ibra. Il nome in pole rimane quello di Arkadiusz Milik, scadenza di contratto nel 2021 col Napoli e interessato alla possibilità di provare una nuova avventura, anche se l'ipotesi rinnovo resta sul tavolo. Nonostante il rischio di perderlo a zero tra un anno, De Laurentiis parte da una valutazione da 40 milioni di euro. Tanti, per il Milan però al momento è il nome preferito e presentando al calciatore un progetto adeguato può convincerlo, scrive la 'Rosea'.

