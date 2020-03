INTER CANDREVA CONTE LUKAKU / Duro lavoro anche con il campionato fermo. Questo il dettame di Conte per la sua Inter come confermato dalle parole di Antonio Candreva in diretta Instagram sul profilo di 'Cronache di spogliatoio': "L'intensità la fa da padrone con mister Conte, con e senza palla. Lui è fantastico, eccezionale, ci prepara benissimo. Il mister è sempre presente, ci controlla insieme ai preparatori: ogni giorno ci spiegano il programma, vogliamo tenerci in condizione in questa fase complicata. Nello spogliatoio accadono le cose che poi racconti in eterno. Siamo un bel gruppo, siamo felici e sul gruppo WhatsApp siamo belli attivi. Siamo una bella banda" .

Candreva si è quindi soffermato su Lukaku: "Lui è un grandissimo giocatore e ha grandi margini di miglioramento. È un ragazzo d’oro, eccezionale. Si è inserito alla grande, è super intelligente e conosce bene cinque lingue che gli permettono di parlare con tutti". Sul ritiro: "Smettere? Non mi son fatto questa domanda, voglio giocare fino a quando avrò l’entusiasmo di oggi e di quando ero bambino".

