FIORENTINA COMMISSO CORONAVIRUS CAMPIONATO TAGLIO STIPENDI JUVE - Continua a tenere banco, com'è normale che sia, l'emergenza coronavirus che ha bloccato l'Italia e, di conseguenza, anche tutti i campionati calcio. Sulla possibilità di portare a termine la stagione in Serie A, si è espresso il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ai microfoni di 'Gr Parlamento': "Questa crisi sanitaria non è ancora finita, adesso pensiamo alla salute poi parleremo di calcio.

Vedremo se e quando le squadre potranno tornare ad allenarsi, al momento c'è una grande possibilità che questo campionato possa non terminare". Altra questione sul tavolo è quella relativa al taglio degli stipendi dei calciatori, cosa che alla Juventus è già stata messa in atto con un risparmio per il club di 90 milioni di euro circa: "È una buona iniziativa, la stiamo studiando anche noi per il nostro futuro. Siamo una società solida, ma dobbiamo vedere come il calcio andrà avanti. Credo che quello che hanno fatto loro deve essere di esempio".