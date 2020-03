Calciomercato Inter, futuro Coutinho: l'annuncio dell'agente

CALCIOMERCATO INTER COUTINHO TOTTENHAM AGENTE / Il futuro di Philippe Coutinho sembra essere sempre più lontano dal Bayern Monaco. Nonostante una stagione complessivamente positiva, i bavaresi non sembrano comunque intenzionati a sborsare l'enorme cifra utile al riscatto del brasiliano dal Barcellona che in estate dovrà quindi far fronte al problema. Il Barça intanto cerca Lautaro Martinez dell'Inter e per questo motivo negli ultimi giorni ha ripreso quota anche un possibile ritorno dello stesso Coutinho in nerazzurro visti gli intrecci di mercato possibili con i blaugrana.

Eppure il ventaglio di scelte del fantasista verdeoro rimane piuttosto ampio come testimoniato anche dalle recenti parole dell’agente del calciatore, Kia Joorabchian, che al 'Mirror' ha sottolineato: "Philippe non ha alcun problema personale con Daniel Levy e il Tottenham. Ciò che è stato detto sul mancato trasferimento in estate, è completamente falso. L’accordo non è stato formalizzato per motivi finanziari, non per disguidi caratteriali o decisioni personali. Non avrebbe alcun problema a firmare per giocare con gli Spurs“.

