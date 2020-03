Calciomercato, Iturbe: "Se muoio e resuscito, torno alla Roma. Peccato per il Genoa"

ROMA VERONA ITURBE / Juan Manuel Iturbe, attaccante in forza al Pachuca con un passato nel campionato di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta Instagram a '#CasaDiMarzio', raccontando il suo passaggio sfiorato al Genoa e le sue prospettive future: "Coi rossoblù era tutto pronto, sarei arrivato in prestito secco con clausola da quattro milioni. Fisicamente stavo bene, ma era l'ultimo giorno di mercato e non era semplice chiudere".

FUTURO - "Vorrei tornare in Italia, non mi interessa che stia vivendo un momento difficile.

Il cibo, poi, lì è incredibile".

VERONA - "Quando mi hanno chiesto di andarci non ero pronto, ma ho detto subito sì ed è stata la cosa migliore che abbia fatto. Non sapevo la lingua, ma tutti mi aiutarono".

ROMA - "Lì ero un ragazzino felice, ho mantenuto rapporti con tutti. Se muoio e resuscito, torno alla Roma".

