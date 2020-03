CALCIOMERCATO MILAN CAVANI FORLAN/ Intervenuto ai microfoni di una radio argentina, Diego Forlan, ex scarpa d'oro e leggenda del calcio dell'Uruguay, ha parlato del futuro di Edinson Cavani, bomber accostato anche al Milan nei mesi scorsi: "Mi parla del Boca Juniors e mi dice che gli piace, lo vedrei bene in Argentina".

Forlan ha poi aggiunto: "E' uno dei club più importanti del continente, lotta per il titolo in Argentina e si gioca ogni stagione la Copa Libertadores". Cavani è in scadenza di contratto con il PSG e il suo nome è stato accostato anche all'Inter Miami, la squadra americana di David Beckham.