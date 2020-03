CALCIOMERCATO INTER COUTINHO TOTTENHAM / E' Coutinho uno dei nomi che infiammerà il prossimo calciomercato che dovrà comunque far i conti con gli effetti dell'emergenza coronavirus sul mondo del calcio. Il brasiliano attualmente in prestito al Bayern Monaco, difficilmente sarà riscattato dai tedeschi e farà così ritorno al Barcellona: in Spagna il suo destino pare segnato e una nuova partenza è scontata.

Per il 28enne si è parlato anche di un ritorno all'Inter, ipotesi connessa con l'operazione che dovrebbe portarenella Liga, ma la preferenza del calciatore andrebbe ad una nuova esperienza in Premier League. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Tra le società interessate c'è anche il Tottenham ma sugli 'Spurs', secondo quanto riferisce il 'Mirror', non sarebbero meta gradita per Coutinho. Il problema sarebbe rappresentato dalla trattativa della scorsa estate, quando il brasiliano è stato ad un passo dall'approdare a Londra: l'affare sfumò all'ultimo minuto per colpa del presidente del club londinese Levy che provò a ridurre l'esborso economico. Un episodio che fece infuriare Coutinho che decise di non accettare una eventuale nuova offerta proveniente dal Tottenham.