CALCIOMERCATO INTER ARIAS NAPOLI / Santiago Arias torna ad essere un nome 'caldo' per la Serie A: dopo essere stato nella scorsa stagione a lungo corteggiato dal Napoli, il terzino colombiano è ora nuovamente accostato agli azzurri ed è dato anche in orbita Inter. Il 28enne, da due stagioni all'Atletico Madrid, non è riuscito ad imporsi nella rosa di Simeone: se nella scorsa stagione era riuscito a ritagliarsi spazio anche da titolare, arrivando a totalizzare 33 presenze con un minutaggio complessivo di 2.477 (75 minuti a presenza), quest'anno le cose sono andate decisamente peggio. Complessivamente le presenze del colombiano sono state appena 11 per un totale di 869 minuti.

Tanta panchina e soprattutto la tribuna nelle ultime cinque uscite stagionali, prima della sospensione di tutte le competizioni per l'emergenza.

Da qui l'idea di una sua partenza con Inter e Napoli date come pretendenti, insieme - riferisce 'as.com' - all'Everton guidato da Carlo Ancelotti che lo avrebbe voluto con sé in azzurro nella scorsa sessione estiva di calciomercato.