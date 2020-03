CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA JUVENTUS / Resta sempre in bilico il futuro di Gianluigi Donnarumma nonostante le parole d'amore di ieri nella chat con i tifosi. Un legame nato fin da bambino, con il giovane portiere pronto a dare tutto se stesso per la maglia rossonera fino alla fine.

Il rinnovo del contratto fino al 2021, però, rischia di complicare e non poco la permanenza a Milanello di Donnarumma.

Calciomercato Milan, Donnarumma in bilico: c'è anche la Juve in lizza

La trattativa per il prolungamento rimane complicata, con l'agente del nazionale azzurro Raiola che chiede al club un ingaggio superiore rispetto ai 6 milioni attuali per la firma sul nuovo accordo. Il progetto di Elliott non prevede invece sforamenti oltre i 2 milioni sugli stipendi dei singoli calciatori, con l'addio già questa estate che diventa un'ipotesi sempre più realistica. Juventus, Real Madrid, Chelsea ma soprattutto Paris Saint-Germain - scrive il 'Corriere dello Sport' - sono pronte all'assalto per Donnarumma, con il Milan che spera di incassare almeno 30-35 milioni da un'eventuale cessione. Il fronte Donnarumma si fa sempre più bollente.