CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO CORONAVIRUS / Anche il mondo del calcio, Serie A compresa, si prepara a contare i danni economici a causa dell'emergenza Coronavirus. Un problema che riguarderà anche le big europee e del nostro massimo campionato, Juventus su tutte. Il club bianconero non è però preoccupato almeno a tal punto da mettere in discussione il futuro di Cristiano Ronaldo, che percepisce ben 31 milioni di euro netti a stagione.

Come riferito da 'Sky Sport', infatti, nonostante i danni economici che saranno inevitabilmente causati dal Coronavirus, il futuro dell'attaccante portoghese non è a rischio. In ogni caso, continua a tenere banco il tema taglio stipendi in Serie A e non solo.

