CORONAVIRUS LAZIO JUVENTUS LOTITO LAPO / Non accenna a diminuire lo scontro tra Lazio e Juventus in merito alla ripresa (o meno) della Serie A con le due società su posizioni diverse: i biancocelesti spingono per ripartire appena la situazione lo permetterà, i bianconeri invece si stanno preparando all'eventualità che il campionato non possa riprendere.

Due ipotesi inconciliabili che hanno portato allo scontro i rispettivi presidenti: il numero uno della Lazio ha subito anche l'attaccante di

LEGGI ANCHE >>>Serie A, botta e risposta Lotito-Agnelli

Da Twitter il messaggio con destinatario proprio il presidente del club capitolino: "Lotito....ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato". Una dichiarazione che riprende il botta e risposta che sarebbe avvenuto durante l'assemblea di Lega in conference call: "Avete visto i dati? Il virus si sta ritirando. - le parole di Lotito - Ma poi lo so, io parlo con i medici luminari, quelli che stanno in prima linea". Frase che ha chiamato la risposta di Andrea Agnelli: "Eh certo, ora sei diventato anche un virologo".