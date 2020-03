CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN PSG / Antoine Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona dopo una sola stagione: è questo quanto circola da qualche settimana sull'attaccante francese, arrivato dall'Atletico Madrid.

Per lui si è parlato anche di un possibile approdo in Italia, nell'ambito di uno scambio Barça-Inter cona fare il percorso opposto o come colpo da novanta per la: di certo acquistare il campione del Mondo prevede un esborso economico non indifferente, tra costo del cartellino e ingaggio annuale. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Cifre che non spaventano assolutamente il Paris Saint-Germain: anzi, secondo quanto riferisce 'le10sport.com', il nome di Griezmann sarebbe in cima ai desideri di Leonardo per il nuovo Psg. Il francese sarebbe attratto dalla possibilità di affrontare una nuova sfida in un campionato che non lo ha mai visto protagonista: una idea affascinante con la possibilità di misurarsi con il campionato 'di casa' e di provare a portare in alto una compagine del proprio Paese.