Calciomercato Milan, ESCLUSIVO agente Theo: "Deve confermarsi in rossonero, ecco quanto varrà"

CALCIOMERCATO MILAN THEO AGENTE / Nell'ennesima stagione complessa del Milan, una delle innegabili note liete, forse la migliore, è stata senza dubbio Theo Hernandez. Arrivato come scarto del Real Madrid per 'appena' 20 milioni di euro, il francese si è imposto quasi subito nel nostro campionato. Il suo esordio è arrivato al minuto 72' del derby contro l'Inter dello scorso 21 settembre e, da quel momento, il terzino sinistro non ha praticamente mai più lasciato il campo.

Il suo rendimento è da top player in entrambe le fasi di gioco: ha messo a segno sei gol e due assist in 25 presenze ed è il secondo difensore più giovane (dopo Sebastiaan Bornauw del Colonia) ad aver firmato almeno cinque reti nei cinque maggiori campionati europei. La Opta, non a caso, lo ha inserito nella top 11 della Serie A pubblicata a metà marzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, la pista Guardiola prende quota

Calciomercato Milan, agente Theo Hernandez: "Il Real Madrid non ha avuto pazienza"

Una vera e propria esplosione, che forse in Spagna non si aspettavano.

Ne abbiamo parlato con, agente dell'ex madridista, che ai microfoni di Calciomercato.it analizza presente e futuro del suo assistito: "Theo è arrivato al Real Madrid molto giovane, e forse con lui è mancata un po' di pazienza. Con i ragazzi di qualità ne serve molta, e bisogna dar loro spazio".

E al Real Madrid, invece, non ne ha avuto molto.

"Nei club importantissimi, come quello merengue, si predilige l'immediatezza e questo impedisce che ci sia pazienza con i più giovani. Quindi, spesso, bisogna cercar loro posto in altre squadre, dove magari poi esplodono... Come sta accadendo a Theo nel Milan".

Che futuro immagina per Theo?

"Se continua questo percorso e fa bene il suo lavoro, con il sostegno del club, può diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo".

Oggi i 20 milioni che sborsarono i rossoneri sembrano pochissimi...

"Deve confermarsi nel Milan: a quel punto il cartellino di Theo varrà molto più di 50 milioni di euro".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, dalla Germania: Gotze più che un'idea | Nodo ingaggio

Coronavirus, il cuore a metà di Bojan Krkic: "Soffro per Spagna e Italia"