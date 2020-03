CALCIOMERCATO MILAN GOTZE / Mario Gotze, attaccante del Borussia Dortmund, è uno dei parametro zero che fa più gola ai club d'Europa in vista della prossima estate.

Il tedesco, che ha deciso la finale dei Mondiali del 2014 tra, potrebbe lasciare la Bundesliga e sbarcare in Italia con ilche osservata interessata gli sviluppi della vicenda. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Milan, dalla Germania: Gotze più che un'idea | Nodo ingaggio

Secondo quanto riportato dalla 'Bild' al momento è da eslcudere un rinnovo di contratto con il Borussia visti anche i pochi gettoni fin qui collezionati in stagione. A Milano sua moglie, la modella Ann-Kathrin, lavora spesso come modella e la Serie A è stata sempre vista di buon'occhio dal giocatore. Per il Milan Gotze è un'idea affascinante e sarebbe in piena linea con l'idea di rafforzamento della rosa da parte di Gazidis. Il nodo resta l'ingaggio, considerato troppo elevato dai dirigenti rossoneri: il tedesco dovrebbe dimezzarsi lo stipendio e al momento resta un'opzione molto difficile per il Milan.

