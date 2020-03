CALCIOMERCATO LAZIO STRAKOSHA MOURINHO / Nella prossima sessione di calciomercato la Lazio sarà chiamata a resistere agli assalti dei top club europei per i giocatori che hanno fatto le fortune di Simone Inzaghi. Tra questi c'è il portiere Thomas Strakosha, il quale piace molto in Premier League: nello specifico, come riporta 'Tuttosport', al Tottenham di José Mourinho. Il tecnico ex Inter è alla ricerca di un valido numero uno considerati gli acciacchi e l'età di Lloris, e il 25enne albanese è uno dei nomi sulla sua lista.

Per lui, Lotito potrebbe però volere almeno 40 milioni di euro.

Calciomercato Lazio, Mourinho può provarci anche per Milinkovic-Savic

Al portoghese interessa da tempo, fin da quando allenava il Manchester United, pure Sergej Milinkovic-Savic. Per il serbo, tuttavia, dovrebbe battere una concorrenza agguerritissima che vede probabilmente in pole Real Madrid e proprio i 'Red Devils'. Occhio però a Juventus e Inter, visto che sia Paratici che Marotta sono grandi estimatori del classe '95 nato in Spagna, rilanciatosi completamente quest'anno. Lotito non lo cederà per meno di 70-80 milioni di euro.

