CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES / La Juventus è sulle tracce di Ferran Torres, talento del Valencia che piace a mezza Europa. La dirigenza bianconera segue da tempo il prodotto della cantera dei 'Pipistrelli' che ha entusiasmato gli osservatori juventini in più di una circostanza. La concorrenza è tanta con Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City pronti a contenderselo con i blaugrana che attualmente sono da considerare in pole.

La Juve ci proverà, con Paratici che sembra avere le idee chiare. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Juventus, quanta concorrenza per Ferran Torres: la strategia di Paratici

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' il contratto di Ferran scadrà nel 2021 e comprende una clausola da 100 milioni di euro. Al momento lo spagnolo ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo e il Valencia rischia di perderlo così tra un anno a zero. Potrebbe essere ceduto la prossima estate ad una cifra decisamente inferiore per realizzare comunque una plusvalenza. La Juve al momento osserva decisamente interessata, Torres rappresenta un'alternativa a Chiesa e potrrebbe arrivare in caso di sacrificio sul mercato di Costa o Bernardeschi.

