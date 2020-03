INTER BROZOVIC CROAZIA CORONAVIRUS / Marcelo Brozovic è pronto a tornare in Croazia, dalla famiglia: il centrocampista croato, così come tutta la squadra dell'Inter, ha terminato oggi il periodo di isolamento iniziato dopo la positività al coronavirus del difensore della Juventus Daniele Rugani. La società ha così dato il via libera ai calciatori stranieri per poter lasciare l'Italia e fare ritorno nei rispettivi Paesi: il primo che potrebbe usufruire di questo permesso è Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato già questa sera potrebbe far ritorno in Croazia per ricongiungersi con la sua famiglia: il Paese è stato anche colpito di recente da un violento terremoto. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

I calciatori dovranno in ogni modo continuare ad allenarsi a casa in attesa di riprendere la normale attività: inizialmente la ripresa era programmata per il 25 marzo ma è stata rinviata a data da destinarsi per l'emergenza coronavirus.