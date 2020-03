CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISITIANO RONALDO FERRAN TORRES VALENCIA - Mentre nel mondo si cerca di vincere la guerra contro il coronavirus, si discute anche del futuro. Anche per quanto riguarda il calciomercatoche verrà. E la Juventus appare intenzionata ad essere protagonista nell'estate prossima, con la speranza di poter ripartire al massimo e ridare gioia ai propri tifosi. Il club bianconero è da sempre attento ai giovani talenti che sbocciano nel panorama calcistico internazionale, ma gli occhi del chief football officer, Fabio Paratici, si sarebbero posati su un calciatore in particolare. Stando, infatti, a quanto sostiene 'Tuttosport', il dirigente piacentino, attraverso intermediari, avrebbe avviato i primi contatti col Valencia per discutere di Ferran Torres Garcia. Il 20enne esterno d'attacco è una della grandi sorprese di questa stagione e ha collezionato col 'Pipistrello' ben trentacinque presenze, condite da sei gol e sette assist. Visto all'opera in Champions League contro l'Atalanta (in gol al ritorno al 'Mestalla'), il prodotto del vivaio valenciano pare aver detto 'no' alla proposta di prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza nel 2021, del suo attuale club.

Un assist al bacio per le pretendenti.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres: il 'vantaggio' Cristiano Ronaldo

Ferran Torres è finito anche sul taccuino degli osservatori di diversi top club europei, Barcellona e Real Madrid su tutti, e proprio per anticipare la concorrenza, la Juventus avrebbe deciso di muovere i primi passi concreti. Vista la delicata situazione contrattuale, a meno di 18 mesi dalla scadenza, la valutazione del suo cartellino tenderà ad abbassarsi nei prossimi, di certo sarà inferiore alla clausola rescissoria presente nel contratto, pari a 100 milioni di euro. E il club presieduto da Andrea Agnelli può giocare anche la carta Cristiano Ronaldo: la presenza del portogehse in rosa e la possibilità di giocare con lui, sostiene il quotidiano piemontese, sarebbero un vantaggio nella trattativa che potrebbe portare Ferran Torres alla corte di Maurizio Sarri.

