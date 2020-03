DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia si è svegliata stamane con misure ancora più stringenti. L'emergenzaCoronavirus impone la permanenza a casa di gran parte della popolazione, ma restano ancora attivi i servizi di prima necessità. La misura del Governo è avvenuta dopo giorni nei quali il picco di contagi sembrava in aumento. La giornata di ieri, invece, ha fatto registrare dati in controtendenza, con un calo di nuovi contagi e decessi. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

15.29 - Incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le opposizioni in programma questa sera alle 19 come annunciato da Matteo Salvini sulla propria pagina Facebook.

14.40 -Il calciatore dell'Elche Jonathas racconta: "Un dolore fortissimo, mai sentito prima: questo virus non è uno scherzo".

14.05 - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha dichiarato: "Ho chiesto al ministro dell'Interno se prevale l'ordinanza della Regione o il Dpcm". Fontana ha anche aggiunto: "Non è sufficiente vedere per due giorni un rallentamento per dire che è tutto a posto: abbiamo le zone più martoriate, Bergamo e Brescia, dove ancora contiamo tanti contagi; Cremona, Crema, ancora sono molto forti. La zona di Milano, che negli ultimi giorni era cresciuta in modo esponenziale, ieri era cresciuta ma leggermente meno rispetto al giorno prima: confidiamo che questo sia il frutto della responsabilità dei cittadini. Siamo ancora però in quella coda di quel weekend un po' matto, quindi può essere che i dati ancora non siano importanti e frutto dell'atteggiamento dei cittadini. Se ognuno evita di contagiare altri, oppure non siamo noi stessi cibo per il virus, questo muore e tutto questo finisce. E' fondamentale evitare i contatti con gli altri".

12.45 - Gomez: "Non penso a tornare in campo, momento durissimo".

La testimonianza del giocatore dell'

12.40 - Castillejo: "Qui per proteggere la mia famiglia, Maldini sta bene". L'attaccante del Milan racconta la sua esperienza in isolamento.

12.20 - Nuovo bollettino dallo Spallanzani di Roma: il totale dei pazienti con Covid-19 è di 223, 24 necessitano di ausilio respiratorio. Ad oggi, 76 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture.

12.00 - UFFICIALE: posticipato anche il Gran Premio di Formula 1 in programma a Baku, in Azerbaijan.

10.00 - Angela Merkel, riporta il 'Corriere della Sera', è da ieri pomeriggio in quarantena. La cancelliera tedesca ha deciso di auto-isolarsi nel suo appartamento dopo che un medico che le aveva praticato un vaccino contro i pneumococchi venerdì pomeriggio è risultato positivo al Covid-19.

9.30 - L'emergenza ha portato gravi danni al calcio italiano, che pensa a un taglio degli stipendi dei calciatori. Tommasi, presidente AIC, ha rilasciato alcune parole: "Stiamo parlando di danni non ancora calcolati, stanno parlando tra loro senza prima confrontarsi coi propri dipendenti. Forse gli spiragli non sono così ottimisti. Barcellona? Mi sembra che il Barça abbia parlato con i suoi quattro capitani, non so se sia un accordo che vale per tutta la squadra. Su questo tema ho parlato con Dal Pino e abbiamo concordato che dovremo vederci e non parlarne sui giornali".

9.00 -Le parole del presidente Fifa Infantino: "Prima la salute. Si rischia la recessione: servono misure dure".

8.10 - Nuovo caso in Brasile: tramite una nota ufficiale, il Gremio ha reso nota la positività al Coronavirus del suo presidente.

7.35 - Anche il mondo del calcio sembra adeguarsi alla situazione di difficoltà: in Serie A, Napoli e Lazio potrebbero rinviare la ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista questa settimana.

7.15 - Stando all'ultimo bollettino rilasciato ieri, attualmente in Italia ci sono 46328 persone positive al Covid-19. I guariti in totale sono 7024, mentre ieri si sono registrati 651 decessi.