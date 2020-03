CALCIOMERCATO INTER LIVERPOOL KLOPP BASTONI / Il Liverpool guarda in Italia per rinforzare il pacchetto arretrato. I Reds devono fare i conti con la sostituzione di Dejan Lovren, al quale non verrà rinnovato il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Jurgen Klopp ha così messo gli occhi su una serie di centrali giovani e tra questi c'è anche Alessandro Bastoni.

Il 20enne dellin questa stagione è riuscito a convincerema non solo: oltre al Liverpool, infatti, il calciatore è da tempo nel mirino deldima i nerazzurri sono pronti ad alzare il muro. A giugno potrebbe arrivare anche il rinnovo di contratto fino al

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcioCLICCA QUI

Come riporta 'AS', non c'è solo Bastoni sulla lista del Liverpool: oltre al centrale dell'Inter piacciono anche Dayot Upamecano del Lipsia e José Maria Gimenez dell'Atletico Madrid.