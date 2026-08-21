L’Inter accoglie Curtis Jones: visite terminate, adesso la firma | VIDEO CM

Il centrocampista inglese è sbarcato nelle scorse ore a Milano: presto sarà ufficializzato dalla società campione d’Italia

L’Inter accoglie Curtis Jones, nuovo centrocampista della scacchiere di Chivu. L’Inglese era una precisa richiesta del tecnico e presto sarà ufficialmente un giocatore nerazzurro.

L’ormai ex Liverpool è sbarcato ieri sera poco dopo le 22 all’aeroporto di Linate, proveniente con un volo privato dall’Inghilterra. Questa mattina Jones si è sottoposto alle rituali visite mediche tra la clinica Humanitas e il CONI, salutando i tifosi presenti fuori il centro di medicina sportiva.

Calciomercato Inter, Jones alla corte di Chivu: nelle prossime ore firma e ufficialità

Il 25enne centrocampista ha terminato l’iter medico intorno alle 13 ed è tornato in hotel per pranzare e riposarsi.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Inter – Visite mediche in corso per Curtis #Jones: il centrocampista inglese al CONI per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio sarà in sede per la firma sul contratto 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/PUFfnMbA6h — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 21, 2026

Nel pomeriggio alle 16 circa raggiungerà invece la sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto fino al giugno 2031 con l’Inter. Curtis Jones percepirà un ingaggio superiore ai 3 milioni netti (più bonus) a stagione. La dirigenza campione d’Italia ha chiuso la trattativa con il Liverpool dopo una lunga telenovela: i ‘Reds’ incasseranno oltre 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivenduta.

Jones domani sarà presente in tribuna a San Siro per assistere al match di campionato contro il Monza e dalla prossima settimana si metterà a disposizione di Chivu ad Appiano Gentile.