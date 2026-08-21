Dalla Spagna: “Accordo totale tra Barcellona e Lautaro Martinez”

L’Inter deve rispondere all’offerta del club catalano per l’attaccante argentino

In Spagna non mollano la presa e continuano a parlare di un possibile trasferimento al Barcellona di Lautaro Martinez. Individuata dalla dirigenza catalana come la principale alternativa al connazionale Julian Alvarez, la punta argentina non sarebbe affatto insensibile al fascino blaugrana, anzi.

Secondo il giornalista Marcos Benito, le trattative tra il calciatore e i campioni di Spagna sarebbero molto avanzate: “La scorsa settimana qui a Madrid c’è stata una riunione tra Deco, Bojan e l’agente di Lautaro – ha esordito a El Chiringuito TV il giornalista iberico – e so che c’è un accordo con il calciatore. Hanno già sancito i termini nel caso in cui l’Inter e Barça dovessero raggiungere un accordo per il prezzo finale del calciatore. Manca solo questo, che l’offerta catalana soddisfi i nerazzurri, perché con l’attaccante è tutto fatto”.

Una vera e propria bomba dalla Spagna che, ovviamente, necessita di tutte le verifiche del caso in Italia e che, nel momento in cui la riportiamo, non ha ancora trovato conferme certe dalle fonti consultate. L’Inter, dal canto suo, non ha intenzione di vendere il capitano se non in presenza di offerte davvero irrinunciabili.