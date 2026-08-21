La Roma tra Luis Henrique e Fofana: accordi trovati, la situazione | CM

La Roma è alla ricerca di rinforzi per la fascia con i giallorossi che stanno lavorando su due piste per trovare la pedina da mettere a disposizione di Gasperini.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Roma starebbe lavorando su due piste distinte per la fascia, trovando di fatto l’accordo sia per Luis Henrique che per Malick Fofana. La dirigenza giallorossa avrebbe l’intesa con l’Inter per Luis Henrique, mentre alcuni intermediari di mercato avrebbero raggiunto l’accordo per Fofana del Lione.

L’esterno della nazionale belga sarebbe il preferito di Gian Piero Gasperini, mentre l’opzione Luis Henrique ha incontrato il placet della società giallorossa, pronta a chiudere con l’Inter. Saranno quindi ore decisive con la Roma che dovrà decidere con chi affondare per regalare al tecnico un nuovo esterno in rosa.