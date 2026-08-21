Inter, Spence salta l’esordio: quando sarà disponibile

Aggiornamenti importantissimi in casa nerazzurra in vista dell’inizio della nuova stagione, le ultime.
L’Inter si appresa a debuttare nella prima giornata di campionato nel match casalingo contro il Monza, in programma sabato alle 18,30. Il tecnico Chivu quasi sicuramente sarà costretto a rinunciare ad uno degli ultimi arrivati, ovvero Diop Tehuti Djed-Hotep Spence.
Il laterale inglese classe 2000 – secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – non sarebbe ancora pronto dopo le recenti fatiche mondiali: l’ex Tottenham dovrebbe saltare anche la seconda gara contro il Cagliari per poi presentarsi al meglio al primo super appuntamento della nuova stagione contro il Napoli, valido per la terza giornata di campionato e in programma il 5 settembre.
I tifosi dell’Inter, dunque, dovranno pazientare prima di vedere all’opera il 26enne originario di Kensington, che torna in Italia a due anni esatti dalla sua prima esperienza con la casacca del Genoa.