Salta Dieng, la Lazio decisa su Pinamonti

Andrea Pinamonti è diventato l’obiettivo numero uno della Lazio per quello che riguarda l’attacco con la punta del Sassuolo che è in cima alla lista dei desideri di Gennaro Gattuso.
Classe 1999, il centravanti ha chiesto la cessione al Sassuolo con la punta che potrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta. La Lazio è la squadra maggiormente interessata anche se non è da escludere l’ipotesi Fiorentina.
I viola, infatti, dovranno capire quello che sarà il destino di Kean, sempre più nel mirino del Como. Nel caso in cui l’attaccante della nazionale dovesse cambiare aria, i viola potrebbero fare un tentativo per la punta che conosce bene Grosso.