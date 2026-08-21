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Salta Dieng, la Lazio decisa su Pinamonti

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Andrea Pinamonti è diventato l’obiettivo numero uno della Lazio per quello che riguarda l’attacco con la punta del Sassuolo che è in cima alla lista dei desideri di Gennaro Gattuso.

Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti piace alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1999, il centravanti ha chiesto la cessione al Sassuolo con la punta che potrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta. La Lazio è la squadra maggiormente interessata anche se non è da escludere l’ipotesi Fiorentina.

I viola, infatti, dovranno capire quello che sarà il destino di Kean, sempre più nel mirino del Como. Nel caso in cui l’attaccante della nazionale dovesse cambiare aria, i viola potrebbero fare un tentativo per la punta che conosce bene Grosso.

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