Infortunio Conceicao, come sta l’esterno portoghese: le ultime in casa Juve

Aggiornamenti importantissimi dal ritiro del Portogallo, le ultime sullo stato di salute del 23enne di Coimbra.

Aveva rimediato una contusione alla coscia sinistra nella sfida tra Portogallo e Danimarca e adesso arrivano importantissimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Francisco Fernandes da Conceicao, detto Chico.

L’esterno offensivo della Juventus è sulla via del recupero e anche nella giornata di ieri ha svolto un lavoro differenziato prima di completare la seduta insieme ai suoi compagni di Nazionale: le sensazioni sono positive al momento e, dunque, Luciano Spalletti quasi sicuramente potrà contare anche sul fondamentale contributo del 23enne originario di Coimbra alla ripresa del campionato, nella delicata trasferta sul campo del Cagliari.