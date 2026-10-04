Doppia tegola: due big salteranno Italia-Turchia

Assenze pesanti in vista del match di Nations League tra la Nazionale azzurra e la selezione turca allenata da un pericolante Montella

Piove sul bagnato per la Turchia di Vincenzo Montella, attesa dalla delicata sfida di Nations League a Bologna contro l’Italia.

La selezione turca arriva al match del ‘Dall’Ara’ dopo tre sconfitte consecutive in altrettanti gare giocate e con l’allenatore italiano sulla ghigliottina delle critica per gli ultimi risultati negativi. Montella rischia grosso, con stampa e tifosi che chiedono l’allontanamento dell’ex attaccante dal ruolo di Commissario tecnico.

Montella nei guai: Turchia senza Arda Guler e Yilmaz contro l’Italia

Intanto per la sfida contro l’Italia, Montella non avrà a disposizione due pedine fondamentali dello scacchiere turco come Arda Guler e Baris Yilmaz.

Sia il gioiello del Real Madrid che l’attaccante del Galatasaray, infatti, sono stati ammoniti nella trasferta in Belgio ed essendo in diffida saranno squalificati per la gara di Bologna al cospetto della Nazionale azzurra. Guler e Yilmaz, tra l’altro, erano stati tra i pochi a salvarsi nel tracollo della Turchia nel match d’andata contro l’Italia.

Yilmaz era andato a segno a inizio ripresa, mentre Arda Guler con le sue giocate aveva messo in apprensione la difesa italiana. Ricordiamo che Montella doveva già fare a meno di due giocatori del calibro di Calhanoglu e Yildiz.