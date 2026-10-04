Panchina a rischio per Montella: l’Italia potrebbe essere decisiva

La panchina di Vincenzo Montella comincia a scricchiolare con il CT della Turchia che vede a rischio la propria posizione dopo i tre ko in Nations League.
La Turchia, dopo la cocente eliminazione ai mondiali al girone, è partita nel peggiore dei modi in Nations League con tre ko di fila.
Lunedì 5 ottobre l’Italia ospiterà la Turchia nella quarta giornata di Nations League e, se dovesse arrivare la quarta sconfitta di fila, per Montella la situazione potrebbe complicarsi in maniera netta.
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