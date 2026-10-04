Juve, si allontana Kim: dove può finire l’ex difensore del Napoli

Il centrale del Bayern Monaco e della nazionale sudcoreana vanta diversi estimatori in Europa.

La Juventus ha provato fino alla scorsa estate a riportarlo in Italia dopo l’avventura con la maglia del Napoli, ma quasi sicuramente il futuro di Kim Min-jae sarà targato Premier League.

Il difensore centrale del Bayern Monaco e della Nazionale sudcoreana – stando alle ultimissime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra – sarebbe finito infatti nel mirino di Tottenham e Aston Villa, pronte a darsi battaglia per il suo cartellino.

La Juventus, al momento, non può competere con le compagini inglese che hanno sicuramente maggiore disponibilità economica e, dunque, Kim rischia di allontanarsi definitivamente. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e come sempre vi terremo aggiornati.