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Juve, adesso è ufficiale: risoluzione consensuale del contratto

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Bianconeri sempre molto attivi sul mercato, ecco l’ultima operazione portata a termine proprio in questi minuti. 

La Juventus ha messo a segno fin qui 6 colpi in entrata e l’idea è quella di prendere altri calciatori funzionali al credo tattico di Luciano Spalletti, ma c’è la necessità di sfoltire la rosa e di cedere gli elementi in esubero. Tra questi rientra sicuramente Arthur Melo, noto semplicemente come Arthur, che lascia definitivamente la Vecchia Signora dopo sei anni.

Arthur – Calciomercato.it

A renderlo noto è lo stesso club attraverso il proprio profilo X: “È ufficiale la risoluzione consensuale di contratto per Arthur. Buona fortuna per il futuro!“.

Ma non è finita qui: anche Koopmeiners ha le valigie pronte e soltanto la partenza del centrocampista olandese permetterebbe ai bianconeri di prendere un altro calciatore in mezzo al campo (Kessie). Attenzione, dunque, alle prossime ore che potrebbero essere decisive in tal senso.

 

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