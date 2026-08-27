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Sorteggio Champions League, le avversarie delle italiane

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Effettuato il sorteggio di Champions League con Inter, Napoli, Roma e Como che hanno conosciuto le proprie avversarie in vista della massima competizione continentale.

Champions League
Champions League, i sorteggi – calciomercato.it

Di seguito le avversarie delle squadre italiane.

Ecco gli incontri delle italiane.

INTER

In casa: Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk, Stoccarda
In trasferta: Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava

ROMA

In casa: Real Madrid, Sporting CP, Lille, Slovan Bratislava
In trasferta: Psg, Manchester United, Fenerbahce, Aek Atene

NAPOLI

In casa: Arsenal, Bruges, Bodo/Glimt, Viking
In trasferta: Manchester City, Porto, Villarreal, Sabah

COMO:

In casa: Psg, Manchester United, Lipsia, Aek Atene
In trasferta: Barcellona, Real Betis, Feyenoord, Lens

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