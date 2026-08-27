Sorteggio Champions League, le avversarie delle italiane

Effettuato il sorteggio di Champions League con Inter, Napoli, Roma e Como che hanno conosciuto le proprie avversarie in vista della massima competizione continentale.
Di seguito le avversarie delle squadre italiane.
Ecco gli incontri delle italiane.
INTER
In casa: Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk, Stoccarda
In trasferta: Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava
ROMA
In casa: Real Madrid, Sporting CP, Lille, Slovan Bratislava
In trasferta: Psg, Manchester United, Fenerbahce, Aek Atene
NAPOLI
In casa: Arsenal, Bruges, Bodo/Glimt, Viking
In trasferta: Manchester City, Porto, Villarreal, Sabah
COMO:
In casa: Psg, Manchester United, Lipsia, Aek Atene
In trasferta: Barcellona, Real Betis, Feyenoord, Lens