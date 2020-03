Calciomercato Inter, da Icardi a Sanchez: estate di riscatti

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN PERISIC / Sarà un'estate intesa quella che aspetta l'Inter in tema di calciomercato. Un calciomercato che sarà condizionato ovviamente dai riscatti o meno di prestiti importanti. I nerazzurri devono fare i conti con quello di Alexis Sanchez. Ad oggi appare complicato una sua permanenza a Milano: troppi, infatti, i 15 milioni di euro netti percepiti dal cileno.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L'ex Udinese farà così ritorno al Manchester United in attesa di una nuova sistemazione. L'Inter, invece, sarà costretta, quasi certamente, a riaccogliere Mauro Icardi. L'argentino dopo l'ottimo impatto iniziale ha perso terreno nelle scelte di Tuchel al Psg e il riscatto si è fatto sempre più complicato. Anche l'argentino ovviamente sarà di passaggio con Juventus e Real Madrid pronti a puntarci.

Tornerà anche Nainggolan dal Cagliari se non verrà trovato un accordo totale tra le parti.

Il belga ha uno stipendio alto e l'Inter non può permettersi di fare minusvalenza con la sua cessione.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, rivoluzione attacco: via anche Esposito

Dal Bayern Monaco, invece, non dovrebbe tornare Ivan Perisic. Il croato ha convinto i bavaresi, che invece non dovrebbero trattenere Coutinho. Del mancato riscatto del brasiliano - stando agli ultimi rumors di calciomercato - vorrebbe approfittarne proprio l'Inter per un clamoroso ritorno.

Andrà capita inoltre la situazione legata a Biraghi. Il terzino proveniente dalla Fiorentina non ha convinto in pieno ma l'essere stato un giocatore della Primavera potrebbe portare l'Inter a riscattarlo. Servirà inoltre che i Viola decidano di tenersi Dalbert per non creare un sovraffollamento nel ruolo di terzino sinistro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juve, rivoluzione centrocampo. Inter, ecco ter Stegen. Milan-Donnarumma: le ultime | VIDEO CM.IT

Calciomercato Inter, da Skriniar a Martinez Quarta: manovre in difesa