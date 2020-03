CALCIOMERCATO INTER RADU MUSSO / L'Inter ha la necessità di affiancare a Samir Handanovic (che presto rinnoverà fino al 2022) un dodicesimo di livello per la prosstma stagione. Ad oggi, la scelta del club nerazzurro sembra virare verso due soluzioni: Ionut Radu o Juan Musso.

Il giovane rumeno tornerebbe a Milano dopo il nuovo prestito si gennaio al, mentre per l'argentino servirebbe un investimento importante per liberarlo dall'

Calciomercato Inter, jolly Radu per arrivare a Musso

Radu ha la fiducia di Conte, ma anche il nazionale albiceleste è un profilo che piace al tecnico e alla dirigenza di Viale della Liberazione. Musso sarebbe valutato 20-25 milioni di euro dall'Udinese, con l'Inter che potrebbe pensare di inserire una contropartita tecnica per abbassarne la valutazione. Da qui un possibile intreccio di mercato proprio con Radu, che verrebbe sacrificato dai nerazzurri per ottenere il via libera per Musso dal sodalizio friulano. Il prezzo di Radu oscilla poco sotto i 15 milioni e potrebbe essere un'opzione gradita all'Udinese per rimpiazzare l'ex Racing tra i pali.